L’Australia, che vuole «liberarsi» dalla regina e le altre conseguenze delle rivelazioni di Harry e Meghan (Di giovedì 11 marzo 2021) Le conseguenze dell’intervista bomba concessa dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey vanno al di là di ogni funesta (per la Corona) previsione. L’Australia – una monarchia costituzionale federale che ha la regina Elisabetta come capo di Stato, ha appena fatto sapere, per voce del suo primo ministro Malcolm Turnbull, che intende tagliare i legami con la Corona britannica: «Il nostro Paese deve diventare una Repubblica. Il nostro capo di Stato dovrebbe essere un cittadino australiano, non la regina del regno Unito». Turnbull ha ammesso che Queen Elizabeth «è popolarissima» in Australia, ma quando salirà sul trono Carlo «arriverà il tempo del cambiamento». Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Le conseguenze dell’intervista bomba concessa dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey vanno al di là di ogni funesta (per la Corona) previsione. L’Australia – una monarchia costituzionale federale che ha la regina Elisabetta come capo di Stato, ha appena fatto sapere, per voce del suo primo ministro Malcolm Turnbull, che intende tagliare i legami con la Corona britannica: «Il nostro Paese deve diventare una Repubblica. Il nostro capo di Stato dovrebbe essere un cittadino australiano, non la regina del regno Unito». Turnbull ha ammesso che Queen Elizabeth «è popolarissima» in Australia, ma quando salirà sul trono Carlo «arriverà il tempo del cambiamento».

Advertising

CottarelliCPI : L’Italia, con oltre 20mila casi e 300 morti al giorno, dovrebbe accettare i ritardi, mentre AstraZeneca spedisce 25… - CottarelliCPI : #BorisJohnson critica l'Italia e l'UE per aver bloccato l'esportazione di vaccini in Australia. Che faccia tosta! L… - riotta : Che l'Italia, prima in UE e sforzando la mano all'industria vaccini, tenga in Italia le dosi destinate dal business… - censurastocazz1 : @eterea_naive @AStramezzi @deipresocratici @OrtigiaP @SovranitaLavoro @RobertoBurioni @robersperanza Banale! Perché… - ValerioC1 : RT @gzibordi: l'Australia sospende lvaccino AstraZeneca dopo che una donna di 49 muore, una di 35 finisce in ospedale e il Ministero dell… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Australia che Australia, denuncia stupro in Parlamento. Le scuse del premier Corriere della Sera