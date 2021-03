L’appello di Confartigianato Campania: “Vaccini ad acconciatori ed estetiste” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Si inseriscano anche le attività artigiane di acconciatori, barbieri e estetiste tra quelle prioritarie a ricevere il vaccino perché ad alto rischio di contagio da Covid-19”. È L’appello che lancia il presidente della federazione regionale di Confartigianato Imprese Campania, Ettore Mocella al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e all’assessore alle Attività Produttive e Lavoro, Antonio Marchiello. “Il momento che il comparto dell’artigianato campano sta attraversando è drammatico. Secondo nostri studi, il 36% dei dipendenti è a rischio licenziamento. Siamo di fronte ad una crisi senza precedenti e di cui bisogna essere consapevoli per arrivare ad una svolta, ad un nuovo paradigma di sviluppo e di sostegno all’economia”. Le attività interessate e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Si inseriscano anche le attività artigiane di, barbieri etra quelle prioritarie a ricevere il vaccino perché ad alto rischio di contagio da Covid-19”. Èche lancia il presidente della federazione regionale diImprese, Ettore Mocella al Governatore della, Vincenzo De Luca, e all’assessore alle Attività Produttive e Lavoro, Antonio Marchiello. “Il momento che il comparto dell’artigianato campano sta attraversando è drammatico. Secondo nostri studi, il 36% dei dipendenti è a rischio licenziamento. Siamo di fronte ad una crisi senza precedenti e di cui bisogna essere consapevoli per arrivare ad una svolta, ad un nuovo paradigma di sviluppo e di sostegno all’economia”. Le attività interessate e ...

anteprima24 : ** L'appello di #Confartigianato Campania: 'Vaccini ad acconciatori ed estetiste' ** - veneto_ : RT @ConfartPadova: #Veneto in zona arancione. L'appello del Presidente di Confartigianato Roberto Boschetto: 'Le 25mila aziende artigiane d… - AndreaSaviane1 : RT @ConfartPadova: #Veneto in zona arancione. L'appello del Presidente di Confartigianato Roberto Boschetto: 'Le 25mila aziende artigiane d… - ConfartPadova : #Veneto in zona arancione. L'appello del Presidente di Confartigianato Roberto Boschetto: 'Le 25mila aziende artigi… - ConfartigLomb : #Vacciniamoci, #piusiamoprimavinciamo. Leggi l’appello del Presidente di Confartigianato Lombardia @MassettiEugenio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello Confartigianato Coronavirus, revisione auto: scadenze tollerate fino ottobre. Ecco cosa sapere Corriere della Sera