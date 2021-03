Landini chiede al governo un nuovo assunto per ogni pensionato

(Di giovedì 11 marzo 2021) Per rinascere dalla pandemia la politica «deve rimettere al centro il lavoro e i lavoratori. Credere che il mercato potesse risolvere tutti i problemi è stato un grave errore». Lo dice alla Stampa il leader della Cgil Maurizio, dopo aver firmato a Palazzo Chigi l’accordo sui pubblici dipendenti che sblocca una situazione ferma dal 2019. «È il segnale che la pubblica amministrazione può diventare motore di sviluppo, creatrice di buona occupazione», spiega il leader sindacale. Con la pandemia, dice, si è «rivalutato il lavoro in generale. Ha fatto capire che senza scuole e ospedali siamo tutti meno sicuri, con meno diritti». Ilpatto prevede l’aumento di 107 euro mensili con il rinnovo dei contratti, maggiori risorse per la revisione degli inquadramenti professionali, formazione e smart working. E a Draghi che nel discorso introduttivo ha ...

Linkiesta.it

Quella della Pa è una delle riforme che l'Europaper dare all'Italia i 191,5 miliardi del ... Il leader della Cgil Mauriziocertifica il tutto: 'Non si tratta solo di concertazione su ...... le distanze garantiti - non garantiti,impegno e responsabilità condivise per obiettivi ... Si apre una fase molto importante e significativa", dice ill leader della Cgil, Maurizioche ...La magistratura chiede di chiudere l’area a caldo, cioè di far morire l’acciaieria. «Io non mi permetto di valutare le sentenze della magistratura», risponde Landini. «Dico che sull’Ilva c’è un ...Commentando lo smarrimento del Pd seguito alle folkloristiche dimissioni di Nicola Zingaretti, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha chiesto ...