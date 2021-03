L’Aifa vieta per precauzione l’utilizzo di un lotto di vaccini Astrazeneca. Segnalate morti sospette anche in Italia. “Al momento non c’è alcun nesso di causalità con i problemi di coagulazione” (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino Astrazeneca, l’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha deciso, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema. La decisione è legata al provvedimento adottato dalle autorità sanitarie danesi che, a causa di problemi di coagulazione del sangue segnalati in alcuni pazienti, hanno sospeso la somministrazione del vaccino inglese. “Al momento – fa sapere l’Agenzia del farmaco – non è stato stabilito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione dii eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 del vaccino, l’Agenziana del farmaco (Aifa) ha deciso, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di talesu tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario,in stretto coordinamento con l’Ema. La decisione è legata al provvedimento adottato dalle autorità sanitarie danesi che, a causa dididel sangue segnalati ini pazienti, hanno sospeso la somministrazione del vaccino inglese. “Al– fa sapere l’Agenzia del farmaco – non è stato stabilito ...

