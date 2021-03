L’Aifa sospende (precauzionalmente) un lotto del vaccino AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tam tam era cominciato in mattinata, dopo l’Austria anche Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca avevano detto stop. Poi nel pomeriggio anche l’Italia, con un comunicato delL’Aifa: a seguito della segnalazione di alcuni “eventi avversi gravi”, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti ad un lotto del vaccino AstraZeneca anti Covid-19, L’Aifa ha deciso “in via precauzionale” di emettere un divieto di utilizzo di questo lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea. “Al momento – afferma in una nota L’Aifa – non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tam tam era cominciato in mattinata, dopo l’Austria anche Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca avevano detto stop. Poi nel pomeriggio anche l’Italia, con un comunicato del: a seguito della segnalazione di alcuni “eventi avversi gravi”, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti ad undelanti Covid-19,ha deciso “in via precauzionale” di emettere un divieto di utilizzo di questosu tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea. “Al momento – afferma in una nota– non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione dele ...

