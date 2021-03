L’Aifa sospende AstraZeneca in Italia. Il vaccino è stato bloccato anche in altri sei Paesi Ue (Di giovedì 11 marzo 2021) Le autorità danesi hanno temporaneamente sospeso la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca dopo diversi casi di coaguli sanguigni nei pazienti. Ieri l'Austria aveva sospeso un lotto del vaccino dopo il decesso di un paziente e il ricovero di un secondo; altri quattro Paesi - i tre Stati baltici e il Lussemburgo - cui era stato consegnata una parte dello stesso lotto (un milione di dosi in totale) hanno adottato la medesima decisione.Le autorità sanitarie austriache avevano sospeso la somministrazione del lotto del vaccino dopo la morte di un uomo dovuta a una trombosi multipla dieci giorni dopo aver ricevuto la dose, e il ricovero di un secondo paziente per un'embolia polmonare. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha sottolineato che le due patologie ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 marzo 2021) Le autorità danesi hanno temporaneamente sospeso la somministrazione delanti-Covid didopo diversi casi di coaguli sanguigni nei pazienti. Ieri l'Austria aveva sospeso un lotto deldopo il decesso di un paziente e il ricovero di un secondo;quattro- i tre Stati baltici e il Lussemburgo - cui eraconsegnata una parte dello stesso lotto (un milione di dosi in totale) hanno adottato la medesima decisione.Le autorità sanitarie austriache avevano sospeso la somministrazione del lotto deldopo la morte di un uomo dovuta a una trombosi multipla dieci giorni dopo aver ricevuto la dose, e il ricovero di un secondo paziente per un'embolia polmonare. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha sottolineato che le due patologie ...

