L'Aifa ha vietato l'uso di un lotto di vaccini Astrazeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Le verifiche in corso non sono terreno fertile per i No Vax. Anzi, sono la conferma di come L'Aifa, con un controllo mirato e repentino sui prodotti acquisiti per la campagna di vaccinazione anti-Covid, sia attenta a tutte le segnalazione che arrivano da tutto il Paese. La notizia del divieto di utilizzo di un lotto di vaccini Astrazeneca è la classica cartina di tornasole che può essere strumentalizzata, ma solamente dalle persone che non hanno interesse nell'approfondire la vicenda. Proviamo, dunque, a far luce su quanto sta accadendo in queste ore. vaccini Astrazeneca, perché L'Aifa ha ritirato un lotto? Per comprendere meglio questa vicenda, leggiamo il comunicato stampa diffuso dall'Agenzia Italiana del Farmaco. A seguito della segnalazione di ...

