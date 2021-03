L'Agenzia italiana del farmaco blocca un lotto del vaccino Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Il lotto di Astrazeneca vietato dall'Aifa è il numero ABV2856: "Segnalati eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione". Aifa vieta un lotto del vaccino Astrazeneca per “eventi avversi gravi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildi Astrazeneca vietato dall'Aifa è il numero ABV2856: "Segnalati eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione". Aifa vieta undelAstrazeneca per “eventi avversi gravi” su Notizie.it.

