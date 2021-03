Lagarde | “La situazione economica dell’Eurozona è complessivamente migliorata”

(Di giovedì 11 marzo 2021) E’ terminata la riunione politica monetaria della Bce.: “Laè migliorate”. FRANCOFORTE (GERMANIA) – La riunione politica monetaria della Bce ha lasciato invariati i tassi di interesse: il tasso principale rimane a zero, quello sui depositi a -0,50% e quello sui prestiti marginali a 0,25%. “La potenza di fuoco del programma di acquisti di debito per l’emergenza pandemica – si legge nel comunicato riportato dall’Ansa – il Pepp può essere ricalibrata, se richiesto, per preservare condizioni di finanziamento favorevoli che contribuiscano a contrastare lo shock negativo della pandemia sul profilo dell’inflazione“. La Bce rivede le stime del PilSono state riviste le stime del Pilnel 2021. La crescita ...

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde situazione

... in maniera flessibile in base alladel mercato, anche oltre la scadenza di fine marzo ... E' questa la risposta di Christineper contrastare l'aumento dei tassi sui titoli di Stato ...Laeconomica complessiva dell'Eurozona è "complessivamente migliorata" grazie alla ripresa ... Lo ha detto la presidente della Bce Christine. La Bce alza la stima per la crescita dell'...Lagarde auspica una sua revisione, "deciso in anni '90" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - La decisione di prorogare la ...Per contrastare il rialzo dei rendimenti, l’autorità monetaria di Francoforte ha annunciato che nel prossimo trimestre il programma pandemico Pepp proseguirà a un ritmo più veloce ...