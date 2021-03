Lady Gaga, ritratto beauty da signora Gucci (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo le foto dal set di “House of Gucci” a Roma e poi sulle montagne di Gressoney, arrivano nuove immagini di Lady Gaga da Milano. Dove la pop star/attrice interpreta Patrizia Reggiani con i beauty look da miliardaria in stile anni ’70 e anni ’80. X Lady Gaga e lo stile (beauty) Gucci rétro SAG Awards 2019: i beauty look guarda le foto In tempi di continui rispescaggi vintage succede di vedere persino una pop star camaleontica come ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo le foto dal set di “House of” a Roma e poi sulle montagne di Gressoney, arrivano nuove immagini dida Milano. Dove la pop star/attrice interpreta Patrizia Reggiani con ilook da miliardaria in stile anni ’70 e anni ’80. Xe lo stile (rétro SAG Awards 2019: ilook guarda le foto In tempi di continui rispescaggi vintage succede di vedere persino una pop star camaleontica come ...

