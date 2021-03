La Vita è bella | il nuovo store che valorizza gli artigiani d’Italia

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) Apre La Vita è bella, in Corso Venezia, a Milano: è il primo flagship store, oltre che negozio on line che consegna in tutta Europa (lavitaebella.shop), di un nuovo brand nato per portare sulle nostre tavole un pezzo di storia e di cultura dell’Italia. Un solo posto dove trovare ogni specialità territoriale – dalla pasta ai dolci, e poi conserve, vini e molto altro ancora – che Roberto Comello, ceo dell’azienda e grande appassionato di cibo, ha ideato anche per donarci un po’ di felicità perché, dice, «sono convinto che si possano vivere momenti felici grazie a un piatto che ci riporta a casa, agli autentici sapori di una volta».