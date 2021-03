La villa confiscata | nel Torinese | ad un narcotrafficante offrirà servizi alle persone disabili

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : villa confiscata

Così don Luigi Ciotti intervenuto in video conferenza alla consegna da parte della Città Metropolitana di Torino alla cooperativa assegnataria delladi San Giusto Canavese,al ...Così il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, collegata in videoconferenza, ha commentato la consegna delladi San Giusto Canavese (Torino),al narcotrafficante Nicola Assisi, ...ProGest nella villa di San Giusto Canavese realizzerà a breve interventi ... la villa era stata assegnata al nostro Ente da ANBSC Agenzia nazionale per i beni confiscati. Vi è piaciuto questo articolo ...Un immobile confiscato alla ‘ndrangheta al servizio della comunità. Sarà la cooperativa Progest ad avere in uso la villa confiscata al narcotrafficante Nicola Assisi a San Giusto Canavese, che sarà ...