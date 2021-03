La videolettera di Riccardo Bocca | direttore o direttrice? È la paura che ingessa la lingua

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ladi: 11 marzo 2021 Carissima Beatrice Venezi, le invio questaperché lei dal palco del Festival di Sanremo, nei panni dell’ospite illustre, ha lanciato un monito chiaro e forte: non chiamatemi “” d’orchestra, bensì “”. Parole importanti, non soltanto perché pronunciate alla vigilia della Festa della Donna in un seguitissimo tele-luogo, ma anche perché lei è incarna il senso della modernità carica di talento, qualità e perseveranza. Dunque il fatto che lei non ritenga corretto declinare al femminile il nome della professione che svolge, perché quel mestiere all’origine è nato al maschile –, appunto – è diventato in automatico oggetto di una polemica che scavalca il caso specifico. La sua ...