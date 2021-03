“La vaccinazione di massa non basterà per tornare alla normalità”: la strategia anti-Covid secondo l’epidemiologo Walter Ricciardi (Di giovedì 11 marzo 2021) “Dobbiamo vaccinare quanto più possibile e il più in fretta possibile, ma dobbiamo anche capire che la vaccinazione di massa contro il Covid non sarà l’arma che ci farà tornare alla normalità. Per tornare alla normalità serve la combinazione più armi, la strategia no Covid unita al vaccino”. A dirlo è Walter Ricciardi, epidemiologo e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un convegno online. secondo Ricciardi il problema delle dosi di vaccino non ci sarà. Il problema è che il coronavirus “è molto contagioso, ma l’immunità di massa si raggiunge solo quando la quasi totalità della gente è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Dobbiamo vaccinare quanto più possibile e il più in fretta possibile, ma dobbiamo anche capire che ladicontro ilnon sarà l’arma che ci farà. Perserve la combinazione più armi, lanounita al vaccino”. A dirlo è, epidemiologo e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un convegno online.il problema delle dosi di vaccino non ci sarà. Il problema è che il coronavirus “è molto contagioso, ma l’immunità disi raggiunge solo quando la quasi totalità della gente è ...

