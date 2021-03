La Toscana volta le spalle a Renzi. Approvata la mozione M5S contro l’Arabiagate. Hanno votato No Italia viva e Forza Italia. Astenuti Lega e Fdi. Il Pd si è spaccato: in 8 non hanno votato (Di giovedì 11 marzo 2021) Dura presa di posizione del Consiglio regionale della Toscana nei confronti del senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva. In pratica il parlamentino toscano prende le distanze dal recente viaggio in Arabia Saudita del senatore fiorentino. Vediamo cosa dice la mozione, presentata dal Movimento 5 Stelle ed emendata (con un certo imbarazzo dal Pd), Approvata dal Consiglio a maggioranza: “Il presidente Eugenio Giani e la Giunta regionale della Toscana devono prendere le distanze da tutti quei paesi in cui vengono violati i diritti umani, tenute le donne in condizione di subalternità e devono dissociarsi dalle posizioni di plauso di Matteo Renzi, leader di Iv, al regime saudita, rinnovando l’adesione della comunità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Dura presa di posizione del Consiglio regionale dellanei confronti del senatore Matteo, leader di. In pratica il parlamentino toscano prende le distanze dal recente viaggio in Arabia Saudita del senatore fiorentino. Vediamo cosa dice la, presentata dal Movimento 5 Stelle ed emendata (con un certo imbarazzo dal Pd),dal Consiglio a maggioranza: “Il presidente Eugenio Giani e la Giunta regionale delladevono prendere le distanze da tutti quei paesi in cui vengono violati i diritti umani, tenute le donne in condizione di subalternità e devono dissociarsi dalle posizioni di plauso di Matteo, leader di Iv, al regime saudita, rinnovando l’adesione della comunità ...

