La Stampa: “Quello degli Agnelli è un fallimento sportivo e un disastro economico” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Un fallimento sportivo e un disastro economico”. Così La Stampa (ripresa da Dagospia) definisce l’eliminazione dalla Champions della Juventus. L’analisi economica del mancato passaggio ai quarti pesa tutta sulle spalle della gestione Agnelli, scrive il quotidiano torinese. E costa carissima, da vari punti di vista: l’immediato crollo del titolo in Borsa, i mancati ricavi nella competizione più ricca (solo i quarti valevano 10,5 milioni di euro) e i possibili effetti collaterali su sponsor e marketing. “Un danno nel danno, visto che il bilancio del club è in profondo rosso anche per la crisi prodotta dal Covid: l’ultima semestrale al 31 dicembre 2020 ha visto raddoppiare le perdite con 113 milioni di passivo, mentre i ricavi sono scesi del 20% a 258 milioni e il patrimonio netto si è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) “Une un”. Così La(ripresa da Dagospia) definisce l’eliminazione dalla Champions della Juventus. L’analisi economica del mancato passaggio ai quarti pesa tutta sulle spalle della gestione, scrive il quotidiano torinese. E costa carissima, da vari punti di vista: l’immediato crollo del titolo in Borsa, i mancati ricavi nella competizione più ricca (solo i quarti valevano 10,5 milioni di euro) e i possibili effetti collaterali su sponsor e marketing. “Un danno nel danno, visto che il bilancio del club è in profondo rosso anche per la crisi prodotta dal Covid: l’ultima semestrale al 31 dicembre 2020 ha visto raddoppiare le perdite con 113 milioni di passivo, mentre i ricavi sono scesi del 20% a 258 milioni e il patrimonio netto si è ...

