La sospetta morte di un militare dopo vaccino dietro lo stop al lotto Astrazeneca

(Di giovedì 11 marzo 2021) Un caso sospetto, legato alla decisione dell’Aifa di vietare l’utilizzo sul territorio nazionale le dosi delABV2856 della segnalazione di alcuni “eventi avversi gravi”, sarebbe stato registrato in Sicilia. Unin servizio ad Augusta (Sr), Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct) è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Ilil giorno precedente si era sottoposto alla prima dose didello stessoa cui fa riferimento l’Aifa. Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Leggi anche... Vaccini, anche l'Italia vieta un. Quello danese non è ...

Gli avvocati Dario Seminara, Lisa Gagliano e Attilio Indelicato , hanno già presentato un esposto per conto della famiglia per accertare le cause della morte: "essendo il decesso chiaramente ..."
Una indagine è stata aperta per capire se esiste un nesso tra la recente morte di Davide Villa, poliziotto dell'Anticrimine di Catania e fratello del noto fotografo Fabrizio Villa, e la somministrazione del vaccino.