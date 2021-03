La soluzione dei giocatori di dama nell’era Covid, “visiera e mascherina come i barbieri” (Di giovedì 11 marzo 2021) giocatori di dama bardati come i barbieri e i parrucchieri, con visiera lunga in plexiglass, mascherina e igienizzazione continua di mani, superfici e pezzi. “Siamo riusciti a completare tutti i 49 campionati in programma, e dall’estero gli altri giocatori ci guardano, ci seguono online e ci invidiano: quasi ovunque in Europa non si gioca”. Carlo Bordini, presidente della Federdama, spiega all’Adnkronos come la sorella minore degli scacchi riesce ad andare avanti “quasi normalmente” anche nella lunga pandemia che non accenna a mollare. “Facendo i dovuti scongiuri devo dire che finora è andata bene, nessun problema di focolai”. dice Bordini. Per cominciare, la visiera: “è lunga, non come certe ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)dibardatie i parrucchieri, conlunga in plexiglass,e igienizzazione continua di mani, superfici e pezzi. “Siamo riusciti a completare tutti i 49 campionati in programma, e dall’estero gli altrici guardano, ci seguono online e ci invidiano: quasi ovunque in Europa non si gioca”. Carlo Bordini, presidente della Feder, spiega all’Adnkronosla sorella minore degli scacchi riesce ad andare avanti “quasi normalmente” anche nella lunga pandemia che non accenna a mollare. “Facendo i dovuti scongiuri devo dire che finora è andata bene, nessun problema di focolai”. dice Bordini. Per cominciare, la: “è lunga, noncerte ...

