La situazione Covid in Italia: colori delle regioni, contagi, eterapie intensive (Di giovedì 11 marzo 2021) In Italia contagi Covid in salita. Ma cosa sta succedendo davvero sul fronte dei contagi? E cosa succederà nei prossimi giorni? E' vero che quasi tutte le regioni passeranno alla fascia rossa o all'arancione? Per farsi un'idea più precisa di quello che sta succedendo occorre partire da un punto: dimenticate la cartina ufficiale dei colori delle regioni. Oggi ci sono sei regioni in giallo: Lazio, Puglia, Liguria, Valle d'Aosta, Calabria e Sicilia. Ma questa purtroppo è la fotografia dell'epidemia presa sui dati di due settimane fa. Oggi la situazione in Italia contagi Covid è enormemente diversa perché il Sars CoV-2 in variante inglese corre come una lepre e ha già ...

