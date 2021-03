La Russia ha promesso Sputnik a 50 paesi. Ma non sa come produrlo (Di giovedì 11 marzo 2021) Prosegue, a passi lunghi e accelerati, la propaganda russa del vaccino Sputnik V. Nel corso degli anni, la politica estera del Cremlino si era concentrata sulle esportazioni del gas e il petrolio, e anche sull’impero militare. Eppure, da qualche mese le risorse diplomatiche sono indirizzate alla diffusione del successo del vaccino anti-Covid, “l’oro liquido” che può salvare il mondo dalla devastazione sanitaria, economica e sociale della pandemia. Una promozione che va avanti, anche senza avere ancora tutte le approvazioni necessarie (come racconta in quest’approfondimento pubblicato su Formiche.net Otto Lanzavecchia). Il presidente Vladimir Putin ha discusso oggi con il premier lussemburghese, Xavier Bettel, sulla possibilità di fornire Sputnik V al piccolo Paese europeo. La notizia della telefonata è stata diffusa dal Cremlino, ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) Prosegue, a passi lunghi e accelerati, la propaganda russa del vaccinoV. Nel corso degli anni, la politica estera del Cremlino si era concentrata sulle esportazioni del gas e il petrolio, e anche sull’impero militare. Eppure, da qualche mese le risorse diplomatiche sono indirizzate alla diffusione del successo del vaccino anti-Covid, “l’oro liquido” che può salvare il mondo dalla devastazione sanitaria, economica e sociale della pandemia. Una promozione che va avanti, anche senza avere ancora tutte le approvazioni necessarie (racconta in quest’approfondimento pubblicato su Formiche.net Otto Lanzavecchia). Il presidente Vladimir Putin ha discusso oggi con il premier lussemburghese, Xavier Bettel, sulla possibilità di fornireV al piccolo Paese europeo. La notizia della telefonata è stata diffusa dal Cremlino, ...

