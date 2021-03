La rottura di Grillo con Rousseau è più vicina | Casaleggio ai margini del nuovo M5s

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sembra chenon faccia più parte delM5s. Non si sa bene come si chiamerà (forse M5s 2050), non si sa bene quale sarà il simbolo. Ma alcune cose si sanno. Tipo: lo guiderà l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ora è lì a riscrivere lo Statuto, pronto a rilanciare l’M5s in coppia (trio?) con il mondo democratico (Pd e Leu), e contro le destre. Ma, ovviamente, molto dovrà cambiare. Il tema più caldo di tutti? La piattaforma, ora di proprietà di Davide, figlio di Gianroberto, che con Beppenel 2009 ideò il movimento. Che ne sarà quindi del vincolo dei due mandati, della democrazia “diretta” tramite gli iscritti, delle proposte online? Il comico ora è convinto che la via maestra sia quella di Conte leader e frontman unico, altimetri sarà debacle. E ...

Advertising

CampioneOmaggio : @BrianoGianluca @gjscco Il problema è che #Conte, a quanto pare, rimarrà in questo #M5S voluto da #Grillo, ossia co… - Psyclo_Bo : RT @DiDimiero: Ridanciana provocazione del comico Grillo: 'Ma candido a segretario elevato del Pd '. C'è poco da ridere anche nel M5S dove… - DiDimiero : Ridanciana provocazione del comico Grillo: 'Ma candido a segretario elevato del Pd '. C'è poco da ridere anche nel… - rexforte1 : Mi dicono che è rottura definitiva tre Grillo e Casaleggio di Reno, sarà vero? - Tino44588447 : RT @repubblica: M5S, Casaleggio alza il tiro con il suo manifesto. Ma i grillini vogliono il divorzio da Rousseau: Grillo contrario alla ro… -

Ultime Notizie dalla rete : rottura Grillo

Siamo nel momento di massimacon il Movimento 5 Stelle e con Beppe. Nel momento in cui la gran parte dei parlamentari pentastellati vogliono il divorzio dall'Associazione Rousseau. ...... dalla rifondazione del Movimento, che sta studiando assieme al fondatore Beppe- l'idea è ... ma con cui si sta cercando in queste ore una mediazione per non arrivare ad una traumatica. ..."Così con il Movimento i rapporti saranno più chiari". Ma i parlamentari grillini vogliono il divorzio. Il figlio del co-fondatore resta sul solco del passato e del codice etico ...Un'altra notizia non di poco conto ha turbato queste nostre esistenze gia in affanno costrette ad una convivenza forzata con questa pandemia, il fatto sembra abbia scosso non poche persone (...) ...