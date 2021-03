La risposta di William all’intervista di Meghan ed Harry: non siamo razzisti (Di giovedì 11 marzo 2021) La Regina Elisabetta, con un comunicato, aveva cercato di gettare acqua sul fuoco per non alimentare le tensioni con i Sussex. Troppo rischioso, per la sovrana, ribattere alle accuse di razzismo della coppia ai Windsor. Oggi, invece, il principe William, nella sua prima uscita pubblica dopo la clamorosa intervista di Oprah Winfrey al fratello e alla cognata, non si è trattenuto. E ha detto la sua. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE MIDDLETON William ai Sussex: non siamo razzisti Durante una visita ufficiale alla School2, un istituto nella East London, il principe William si è trovato di fronte al reporter di Sky News Inzamam Rashid, che gli ha chiesto: “La Royal Family è una famiglia razzista?”. Il futuro erede al trono non ci ha pensato un secondo a rispondere: “Non siamo affatto una ... Leggi su amica (Di giovedì 11 marzo 2021) La Regina Elisabetta, con un comunicato, aveva cercato di gettare acqua sul fuoco per non alimentare le tensioni con i Sussex. Troppo rischioso, per la sovrana, ribattere alle accuse di razzismo della coppia ai Windsor. Oggi, invece, il principe, nella sua prima uscita pubblica dopo la clamorosa intervista di Oprah Winfrey al fratello e alla cognata, non si è trattenuto. E ha detto la sua. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE MIDDLETONai Sussex: nonDurante una visita ufficiale alla School2, un istituto nella East London, il principesi è trovato di fronte al reporter di Sky News Inzamam Rashid, che gli ha chiesto: “La Royal Family è una famiglia razzista?”. Il futuro erede al trono non ci ha pensato un secondo a rispondere: “Nonaffatto una ...

