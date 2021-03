La reunion dei Pink Floyd non si può fare, parla David Gilmour: “Abbiamo già dato” (Di giovedì 11 marzo 2021) Ciclicamente ritorna il desiderio di assistere a una reunion dei Pink Floyd, la band britannica tra le più vicine all’universo e meno radicata sulla Terra. I motivi sono tanti, a partire dalla necessità di ritrovare quei viaggi astrali che solo il gruppo fondato da Syd Barrett può regalare e probabilmente non esiste disco che non sortisca questo effetto. Che ne pensa, quindi, David Gilmour di una possibile reunion dei Pink Floyd? Il chitarrista è stato intervistato da Guitar Player e ha sparato a sangue freddo: “No”, in sostanza, è stata la sua risposta. Gilmour sostiene che tutto sia stato detto, fatto, suonato e cantato e ritornare negli stadi con la band non è certo la sua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Ciclicamente ritorna il desiderio di assistere a unadei, la band britannica tra le più vicine all’universo e meno radicata sulla Terra. I motivi sono tanti, a partire dalla necessità di ritrovare quei viaggi astrali che solo il gruppo fonda Syd Barrett può regalare e probabilmente non esiste disco che non sortisca questo effetto. Che ne pensa, quindi,di una possibiledei? Il chitarrista è stato intervistato da Guitar Player e ha sparato a sangue freddo: “No”, in sostanza, è stata la sua risposta.sostiene che tutto sia stato detto, fatto, suonato e cantato e ritornare negli stadi con la band non è certo la sua ...

