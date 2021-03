La replica del principe William a Meghan e Harry: “Non siamo una famiglia razzista” (Di giovedì 11 marzo 2021) La replica del principe William alle accuse di Meghan e Harry: “Non siamo razzisti. Parlerò con mio fratello”. LONDRA (INGHILTERRA) – “Non siamo razzisti, parlerò con mio fratello“. E’ questa la replica del principe William alle accuse arrivate da Meghan e Harry nei giorni scorsi. “Non ho ancora parlato con mio fratello – ha aggiunto l’erede al trono ai microfoni di Cbs, riportato dal Corriere della Sera – ma lo farò a breve. Gli voglio bene, ma siamo ormai su strade diverse“. La famiglia Reale si difende dalle accuse La famiglia Reale ha deciso di difendersi dalle accuse arrivate da Meghan e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Ladelalle accuse di: “Nonrazzisti. Parlerò con mio fratello”. LONDRA (INGHILTERRA) – “Nonrazzisti, parlerò con mio fratello“. E’ questa ladelalle accuse arrivate danei giorni scorsi. “Non ho ancora parlato con mio fratello – ha aggiunto l’erede al trono ai microfoni di Cbs, riportato dal Corriere della Sera – ma lo farò a breve. Gli voglio bene, maormai su strade diverse“. LaReale si difende dalle accuse LaReale ha deciso di difendersi dalle accuse arrivate dae ...

