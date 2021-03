La Porsche di Pablo Escobar è in vendita e costa tantissimo

(Di giovedì 11 marzo 2021) LadiTra le tante auto classiche, quella di cui stiamo per parlare ora ha una storia assolutamente unica. Nello specifico, ci riferiamo a una911 RSR del 1974 molto rara, attualmente inda Atlantis Motor Group. Ne sono state realizzate soltanto 15 unità, create esclusivamente per la serie motoristica International Race of Champions del 1974; 12 hanno gareggiato e 3 di esse sono state utilizzate come muletti. La 911 RSR in questione è stata guidata nella gara inaugurale della serie dal pilota brasiliano due volte campione del mondo di Formula 1, Emerson Fittipaldi, che conquistò la pole position. La911 RSR appartenuta aTuttavia, a Fittipaldi venne commissionata una penalità per essersi ...

Porsche 911 RSR appartenuta a Pablo Escobar in vendita. EDIZIONE LIMITATA DA GARA. Delle 15 auto prodotte per la serie del 1974, 12 furono in pista e le altre 3 utilizzate per i pezzi di ricambio.