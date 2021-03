La Negma Dance Group è il golden buzzer di Joe Bastianich: Bollywood sbarca sul palco di Italia’s got talent (Di giovedì 11 marzo 2021) Federico e Francesca sono due fratelli appassionati di danza indiana hanno portato l’India sul palco di Italia’s Got talent (Tv8) guadagnando il golden buzzer di Joe Bastianich. Il loro amore per questa arte li ha fatti lavorare in India e creare la Negma Dance Group. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Federico e Francesca sono due fratelli appassionati di danza indiana hanno portato l’India suldiGot(Tv8) guadagnando ildi Joe. Il loro amore per questa arte li ha fatti lavorare in India e creare la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

IGT_official : ? L’unica cosa di impossibile stasera è rimanere fermi con i Negma Dance. ? Amatissimi in India e anche in Italia c… - IGT_official : Quanti colori e quanti sorrisi! ?? ?? I Negma Dance trascinerebbero sul palco chiunque (anche i più negati nel ballo)… - ilfattovideo : La Negma Dance Group è il golden buzzer di Joe Bastianich: Bollywood sbarca sul palco di Italia’s got talent - savonanews : Sette ballerini savonesi nel Negma Dance Group che ha fatto breccia nel cuore di Joe Bastianich a Italia’s got Tale… - SanremoNews : Sette ballerini ponentini nel Negma Dance Group che ha fatto breccia nel cuore di Joe Bastianich a Italia’s got Tal… -

Ultime Notizie dalla rete : Negma Dance La Bollywood del Ponente ligure conquista Italia's Got Talent, Golden Buzzer per la Negma Dance Ospedaletti . Bollywood è sbarcata a Italia's Got Talent . Nella puntata andata in onda ieri sera, la Negma Dance di Savona , tra cui figurano alcuni ballerini della Happiness asd di Ospedaletti , Francesca Pesce , Alyssa Salzone , Sofia Marelli , Fabio Martini , Giulia D'Urso , Verdiana Bergamo , ...

Italia's Got Talent, Golden Buzzer di Bastianich alla Bollywood ligure Federico e Francesca sono due fratelli savonesi appassionati di danza indiana. Il loro amore per questa arte li ha fatti lavorare in India e creare la Negma Dance Group. La loro esibizione ha colpito tutti e 4 i giudici di Italia's Got Talent al punto da meritarsi il Golden Buzzer di Joe Bastianich.

Italia s Got Talent, la Negma Dance Group è il Golden Buzzer di Joe Bastianich Il Messaggero La Bollywood del Ponente ligure conquista Italia’s Got Talent, Golden Buzzer per la Negma Dance foto Sul palco del celebre talent show sono saliti Francesca Pesce, Alyssa Salzone, Sofia Marelli, Fabio Martini, Giulia D'Urso, Verdiana Bergamo e Andrea Cristina Carbone, ballerini della Happiness asd di ...

Italia's Got Talent, Golden Buzzer di Bastianich alla Bollywood ligure Federico e Francesca sono due fratelli savonesi appassionati di danza indiana. Il loro amore per questa arte li ha fatti lavorare in India e creare la Negma Dance Group. La loro esibizione ha colpito ...

Ospedaletti . Bollywood è sbarcata a Italia's Got Talent . Nella puntata andata in onda ieri sera, ladi Savona , tra cui figurano alcuni ballerini della Happiness asd di Ospedaletti , Francesca Pesce , Alyssa Salzone , Sofia Marelli , Fabio Martini , Giulia D'Urso , Verdiana Bergamo , ...Federico e Francesca sono due fratelli savonesi appassionati di danza indiana. Il loro amore per questa arte li ha fatti lavorare in India e creare laGroup. La loro esibizione ha colpito tutti e 4 i giudici di Italia's Got Talent al punto da meritarsi il Golden Buzzer di Joe Bastianich.Sul palco del celebre talent show sono saliti Francesca Pesce, Alyssa Salzone, Sofia Marelli, Fabio Martini, Giulia D'Urso, Verdiana Bergamo e Andrea Cristina Carbone, ballerini della Happiness asd di ...Federico e Francesca sono due fratelli savonesi appassionati di danza indiana. Il loro amore per questa arte li ha fatti lavorare in India e creare la Negma Dance Group. La loro esibizione ha colpito ...