La masturbazione durante il ciclo aiuta a ridurre i dolori mestruali

(Di giovedì 11 marzo 2021) LEGGI ANCHE Dolori mestruali, 10 alimenti per alleviarli Quando soffriamo di questi dolori nei giorni di ciclo, gli unici atti di amor proprio che abbiamo voglia di regalarci sono indossare comodi pantaloni e sederci sul divano a guardare Netflix con una gigantesca vaschetta di gelato. Ma attenzione attenzione, potrebbe esserci un altro modo (molto più piacevole) per ridurre i dolori mestruali. Una nuova ricerca ha infatti dimostrato che la masturbazione durante il ciclo potrebbe avere la stessa efficacia di un antidolorifico. I RISULTATI DELLA RICERCA Lunette, marchio di coppette mestruali, e Womanizer, brand che vende sex toys, hanno collaborato per un obiettivo comune tutto femminile. Insieme hanno lanciato Menstrubation Study, uno studio clinico globale per determinare se la masturbazione può aiutare ad alleviare il dolore mestruale e, in tal caso, in che misura. Lo studio è stato condotto in collaborazione con il dottor Christopher Ryan Jones, psicologo clinico e terapista sessuale, che ha esaminato e convalidato i risultati. Durante i mesi di ricerca, alle 486 partecipanti è stato chiesto di rinunciare ai metodi tradizionali da loro usati per ridurre i dolori mestruali a favore invece della masturbazione. Alla fine del percorso, il 90% delle partecipanti ha affermato che raccomanderebbe alle amiche la masturbazione per alleviare il dolore durante il ciclo e l’85% ha deciso di continuare a utilizzare questo metodo contro i crampi mestruali. Questo perché il 70% di loro ha affermato che la masturbazione regolare ha avuto un impatto positivo sui dolori mestruali. Di questo 70%, un buon 93% ha detto che la masturbazione riduce l‘intensità dei dolori di «almeno un po’». Riguardo invece la frequenza di crampi e altri fastidi, il 42% della donne ha detto che la masturbazione regolare ha ridotto l’assiduità dei dolori nel corso dei mesi. A ricerca conclusa, il dottor Jones ha spiegato: «Attraverso questo studio siamo stati in grado di dimostrare empiricamente che la masturbazione regolare è un metodo efficace per gestire il dolore mestruale. Questi risultati sono significativi per i medici che stanno istruendo i loro clienti sui benefici per la salute della masturbazione, per i medici che lavorano con individui che cercano una gestione del dolore non farmacologica e per le persone con la vulva che soffrono di disturbi mestruali». I BENEFICI DELLA MASTURBAZIONE DURANTE IL CICLO MESTRUALE Masturbazione e mestruazioni (o “menstrubation” come dicono gli inglesi) sono purtroppo ancora argomenti tabù. Le persone sono spesso inorridite quando sentono la parola “ciclo”, “mestruazione” o “sangue”, ma sono ancora più disturbate quando si parla di “masturbazione”. È chiaro che non a tutti piace discutere apertamente di questi argomenti, ma è anche importante sapere che masturbarsi e avere il ciclo sono due cose completamente normali che fanno parte del corso della vita. La mancanza di un discorso aperto e privo di pregiudizi sulla masturbazione femminile può condizionare le persone, che di conseguenza si vergognano a farlo. Ma mettiamo in chiaro le cose: la masturbazione è completamente sicura e normale (a patto che tu non stia danneggiando te stesso o gli altri nel processo). Così come non c’è niente di “sporco” nel sangue mestruale. E contrariamente a quello che dicono i tabù, abbiamo appena visto che ci sono dei vantaggi nel ricorrere all’autoerotismo durante i giorni di ciclo. Durante e dopo l‘orgasmo, vengono rilasciati alcuni ormoni che hanno un impatto positivo sul corpo. Questi ormoni sono endorfine, ossitocina e dopamina. Le endorfine hanno un impatto diretto sulla percezione e l‘elaborazione del dolore, e sono in grado di alleviarlo. Il che è molto utile per tutte coloro che soffrono di crampi addominali durante le mestruazioni. L‘ossitocina riduce il cortisolo, l‘ormone dello stress, che ha un effetto rilassante in grado di diminuire tensione ed eventuali emicranie. Infine, la dopamina provoca una sensazione di euforia, felicità e beatitudine interiore. Di conseguenza, una volta rilasciate queste sostanze nell’organismo, il nostro cervello si concentra su quel piacere personale e può persino dimenticare dolori e fastidi.