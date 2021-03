La mascherina insospettisce la commissione | «Può togliersela?» Ecco cosa nascondeva per “barare” al test FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 marzo 2021) Un trucco ben congegnato per cercare di superare il quiz ma gli è andata male. A Bologna un uomo si è presentato in Motorizzazione per sostenere l’esame per la patente ma lasi è insospettita per gli strani movimenti che faceva con laa. In effetti lache indossava aveva un foro inspiegabile. Gli esaminatori hanno chiesto allora all’uomo di. Bologna: una micro camera nascosta nella, volevaal quiz per la patente Edla scoperta. All’interno c’era una piccola telecamera artigianale che riprendeva il monitor del computer dove venivano proiettati i quiz d’esame. Le immagini venivano poi trasmesse ad un complice che avrebbe suggerito le risposte esatte facendo vibrare il cellulare che l’esaminando teneva in ...