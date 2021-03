La Malaysia ha stabilito che i cristiani possono usare la parola “Allah” per definire Dio

(Di giovedì 11 marzo 2021) La Corte Suprema dellaha deciso che ihanno il diritto dila” peril proprio Dio in testi e pubblicazioni di tipo educativo. Ini due terzi della popolazione sono di fede

Il Post

... con una sentenza l'Alta corte haoggi che i cristiani del Paese possono usare la parola '...della Corte di appello dell'ottobre 2013 che ha impedito al settimanale cattolico Herald...L'Alta corte malese, su richiesta di Amnesty International e Asylum Access, hache i rimpatri non avverranno per il momento e ha convocato una nuova udienza per domani. .