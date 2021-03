La maggioranza Pd blinda Letta segretario. Nel panico gli ex renziani. Che ora chiedono il Congresso anticipato (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla fine a dare le carte in quel marasma di anime, correnti, primedonne comparse e comprimari che è il Pd è sempre lui, Dario Franceschini. Che parla poco e si muove (sottotraccia) molto. Il nome tirato fuori dal cilindro per uscire dalla palude in cui si sono ritrovati al Nazareno dopo le dimissioni di Zingaretti – quello di Enrico Letta, ex premier e tra i fondatori del Pd ma momentaneamente in altre faccende affaccendato – si deve proprio al ministro ella Cultura e colui che del segretario dimissionario e della sua linea politica (pro alleanza coi 5Stelle e pro Conte) è stato ispiratore, cioè Goffredo Bettini, che non a caso gli ha riservato parole al miele: “Letta è una figura molto forte e competente. La stimo e la rispetto. Non avrei alcuna preclusione nel sostenerlo”. Minimo comune denominatore fra i tre (Franceschini, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla fine a dare le carte in quel marasma di anime, correnti, primedonne comparse e comprimari che è il Pd è sempre lui, Dario Franceschini. Che parla poco e si muove (sottotraccia) molto. Il nome tirato fuori dal cilindro per uscire dalla palude in cui si sono ritrovati al Nazareno dopo le dimissioni di Zingaretti – quello di Enrico, ex premier e tra i fondatori del Pd ma momentaneamente in altre faccende affaccendato – si deve proprio al ministro ella Cultura e colui che deldimissionario e della sua linea politica (pro alleanza coi 5Stelle e pro Conte) è stato ispiratore, cioè Goffredo Bettini, che non a caso gli ha riservato parole al miele: “è una figura molto forte e competente. La stimo e la rispetto. Non avrei alcuna preclusione nel sostenerlo”. Minimo comune denominatore fra i tre (Franceschini, e ...

