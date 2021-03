La madre di Fabrizio Corona disperata mentre lo portano in carcere (Foto) (Di giovedì 11 marzo 2021) Non siamo qui a giudicare se sia giusto o meno che Fabrizio Corona torni in carcere ma quello che in queste ore viene mostrato nelle sue storie di Instagram non lascia indifferenti (Foto). Dopo avere ricevuto dal suo avvocato la notizia che il tribunale di Sorveglianza aveva revocato i domiciliari Fabrizio Corona si è ferito ai polsi, si è sporcato il volto con il sangue, ha mostrato immagini che a una madre possono solo fare male. La sua rabbia, il sangue in casa, le minacce ai giudici che hanno voluto tornasse in carcere, poi l’incontro con la signora Gabriella. Corona ha ancora il viso sporco di sangue, abbraccia sua madre che piange disperata, non vuole lasciarlo andare via mentre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 marzo 2021) Non siamo qui a giudicare se sia giusto o meno chetorni inma quello che in queste ore viene mostrato nelle sue storie di Instagram non lascia indifferenti (). Dopo avere ricevuto dal suo avvocato la notizia che il tribunale di Sorveglianza aveva revocato i domiciliarisi è ferito ai polsi, si è sporcato il volto con il sangue, ha mostrato immagini che a unapossono solo fare male. La sua rabbia, il sangue in casa, le minacce ai giudici che hanno voluto tornasse in, poi l’incontro con la signora Gabriella.ha ancora il viso sporco di sangue, abbraccia suache piange, non vuole lasciarlo andare via...

