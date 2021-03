La Lombardia vuole i vaccini nelle aziende. I sindacati: “In ritardo con le dosi a over 80, così saltano le priorità del piano nazionale” (Di giovedì 11 marzo 2021) Non si sa ancora quando la fase delle vaccinazioni anti Covid di massa partirà, ma la giunta della Lombardia annuncia già l’apertura di un canale per la somministrazione delle dosi parallelo a quello gestito dal pubblico: le vaccinazioni in azienda. “Si tratta del primo accordo del genere nel Paese”, annuncia il governatore Attilio Fontana presentando il protocollo siglato con Confindustria Lombardia, Confapi e Associazione nazionale Medici d’azienda e competenti. Ma contro l’accordo si scagliano i sindacati che lamentano di non essere stati coinvolti e, in assenza di un protocollo condiviso con i lavoratori, temono ripercussioni per i dipendenti che sceglieranno di non farsi vaccinare. Le imprese che aderiranno all’intesa, secondo la delibera approvata in giunta, potranno vaccinare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Non si sa ancora quando la fase delle vaccinazioni anti Covid di massa partirà, ma la giunta dellaannuncia già l’apertura di un canale per la somministrazione delleparallelo a quello gestito dal pubblico: le vaccinazioni in azienda. “Si tratta del primo accordo del genere nel Paese”, annuncia il gnatore Attilio Fontana presentando il protocollo siglato con Confindustria, Confapi e AssociazioneMedici d’azienda e competenti. Ma contro l’accordo si scagliano iche lamentano di non essere stati coinvolti e, in assenza di un protocollo condiviso con i lavoratori, temono ripercussioni per i dipendenti che sceglieranno di non farsi vaccinare. Le imprese che aderiranno all’intesa, secondo la delibera approvata in giunta, potranno vaccinare ...

