"La Lombardia è da zona rossa" Superata la soglia dei 250/100mila (Di giovedì 11 marzo 2021) La Lombardia da giorni dei 250 casi su 100 mila abitanti che dovrebbe far scattare la zona rossa. Con il dato aggiornato oggi si arriva a quota 312, con una crescita lenta e graduale spinta dal quadro epidemiologico negativo del Bresciano. L'Rt lombardo per sintomi sarebbe tra 1,28 e 1,32: un dato, anche questo, per l'intera forbice al di sopra del cut-off consi Segui su affaritaliani.it

