"La legge non esiste", l'europarlamentare di Forza Italia in Molise fa vaccinare tutti i suoi collaboratori: l'anticipazione di Piazzapulita (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha fatto vaccinare tutti: addetti alle pulizie, addetti al giardino, ma anche giornalisti, segretarie di redazione e direttori del gruppo Tele Vanafro International. Aldo Patriciello è proprietario del gruppo Neuromed, un piccolo impero tra ospedali e polo tecnologico attorno cui gravitano e lavorano diverse società, i cui dipendenti sono stati tutti vaccinati. Ma Patriciello è anche europarlamentare di Forza Italia, al suo quarto mandato. Nel frattempo, in Molise, dove è stato eletto, decine di over 80 aspettano ancora l'appuntamento per il loro vaccino. Nel video, l'anticipazione di Piazzapulita, su La7, che andrà in onda stasera. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

