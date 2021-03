La Lamborghini ha il Coronavirus | tutti i dettagli

Advertising

nomeutentte : ??Elettra Lamborghini ha il coronavirus?? Come farà con l’isola? #isola #isoladeifamosi - CheLamenta : @autoportante_ Abbiamo ancora bisogno dell'opinione di quella che ha definito elettra lamborghini il coronavirus? NO -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini Coronavirus

Tv Fanpage

Nessun annuncio da ElettraPer il momento, tuttavia, lanon ha rilasciato alcun commento e non sappiamo se ha davvero contratto ilo è costretta semplicemente a un ...Elettrasarebbe dovuta essere il nome di punta delle nuove opinioniste de L'Isola dei Famosi , ...mattina ? durante un normale tampone di routine ? è stata trovata positiva aled ...Il vincitore del Grande Fratello Vip, secondo quanto si apprende da Blogo, dovrebbe sostituire per qualche puntata Elettra Lamborghini, opinionista ufficiale ma assente per Covid. Anzi, non escludiamo ...Durante l’ultima notte, le reclute in Camerata avranno anche una bella sorpresa: Elettra Lamborghini. Con l’ultima puntata, forse, verrà fatta luce anche sulle coppie nate all’interno del programma Me ...