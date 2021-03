La grande sfida di Gaia, giovanissima mamma single (Di giovedì 11 marzo 2021) Diventare madri è sempre un grande passo e lo è ancor più se a farlo è una ragazza di 17 anni. Cosa vuol dire trovarsi di fronte a sfide che in un primo momento sembrano più grandi di noi? È una situazione in cui, dopo tutto, potremmo trovarci tutti. Gaia Begnis, 21 anni, è diventata mamma di Vittoria 4 anni fa. Caratterizzata da una grande solarità e la voglia di raccontarsi, ci parla di cosa significhi per lei accudire una figlia e contemporaneamente proseguire il proprio percorso di vita. Quali sono state le prime difficoltà che hai incontrato in questo percorso? Sicuramente tra le sfide più grandi c’è stata quella di dirlo ai miei genitori. Avevo paura di deluderli, temevo la loro reazione e il pensiero di non averli dalla mia parte era straziante. A questo si aggiunse l’obbligo, durante le diverse visite, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021) Diventare madri è sempre unpasso e lo è ancor più se a farlo è una ragazza di 17 anni. Cosa vuol dire trovarsi di fronte a sfide che in un primo momento sembrano più grandi di noi? È una situazione in cui, dopo tutto, potremmo trovarci tutti.Begnis, 21 anni, è diventatadi Vittoria 4 anni fa. Caratterizzata da unasolarità e la voglia di raccontarsi, ci parla di cosa significhi per lei accudire una figlia e contemporaneamente proseguire il proprio percorso di vita. Quali sono state le prime difficoltà che hai incontrato in questo percorso? Sicuramente tra le sfide più grandi c’è stata quella di dirlo ai miei genitori. Avevo paura di deluderli, temevo la loro reazione e il pensiero di non averli dalla mia parte era straziante. A questo si aggiunse l’obbligo, durante le diverse visite, ...

