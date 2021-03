La giunta militare birmana ha accusato Aung San Suu Kyi di aver accettato un pagamento illecito di 600mila dollari e 11 kg di oro (Di giovedì 11 marzo 2021) La giunta militare al governo in Myanmar ha presentato nuove accuse contro Aung San Suu Kyi, la leader birmana arrestata a inizio febbraio durante il colpo di stato con cui l’esercito aveva preso il potere nel paese. Un portavoce dell’esercito Leggi su ilpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Laal governo in Myanmar ha presentato nuove accuse controSan Suu Kyi, la leaderarrestata a inizio febbraio durante il colpo di stato con cui l’esercito aveva preso il potere nel paese. Un portavoce dell’esercito

Advertising

Agenzia_Ansa : Birmania: migliaia di persone di nuovo in piazza in diverse città contro la giunta militare che ha preso il potere… - maledettrenord : RT @ilpost: La giunta militare birmana ha accusato Aung San Suu Kyi di aver accettato un pagamento illecito di 600mila dollari e 11 kg di o… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La giunta militare birmana ha accusato Aung San Suu Kyi di aver accettato un pagamento illecito di 600mila dollari e 11 kg di o… - ilpost : La giunta militare birmana ha accusato Aung San Suu Kyi di aver accettato un pagamento illecito di 600mila dollari… - antonioman_fg : Quello della giunta militare birmana non è un colpo di stato, ma vero e proprio #terrorismo. #Myanmar… -