La giornalista di Focus che blasta (ripetutamente) Selvaggia Lucarelli sul vaccino ai giornalisti (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutto parte da qui. Siamo su twitter, pagina della giornalista del Fatto quotidiano, di Tpi, di Radio Capital, di Ballando con le stelle, dei social (e tanto altro) Selvaggia Lucarelli. Che cinguetta meno di 280 caratteri per sottolineare una cosa, che si può riassumere così: ok, i giornalisti non sono categorie a rischio e quindi non hanno per forza bisogno del vaccino, ma anche meno. Come a dire: un po' (e tanto) lo siamo. Ma per non innescare polemica su di sé (anche se sa che le polemiche arriveranno), mette le mani avanti, ed esordisce "Non chiedo il vaccino, però": perifrasi che ricorda un po' quella di chi inizia con "Non sono razzista, ma", o "Non ce l'ho con i gay, ma". Che, è chiaro quando così succede, che quella negazione in verità afferma. Un classico modo con cui chi ...

