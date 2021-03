La filiera di Amazon in sciopero il 22 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) . La decisione è stata presa dopo la rottura del tavolo con l’azienda. ROMA – . La decisione è stata annunciata dai sindacati dopo la rottura del tavolo con l’azienda dedicato per discutere delle tematiche poste dal sindacato. Per la prima volta in Italia, quindi, si ferma l’intera filiera di una multinazionale. Disagi per tutti i clienti per il terzo lunedì del mese di marzo. La nota dei sindacati Ad annunciare lo sciopero sono stati i sindacati. Tra i motivi della rottura anche “la latitanza di Amazon sul tavolo del delivery e l’assenza di risposte della multinazionale americana in relazione alla prosecuzione del confronto, avviato a gennaio, relativamente al personale dipendente e a quello che opera negli appalti dei servizi di logistica. Amazon manifesta, col suo comportamento ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) . La decisione è stata presa dopo la rottura del tavolo con l’azienda. ROMA – . La decisione è stata annunciata dai sindacati dopo la rottura del tavolo con l’azienda dedicato per discutere delle tematiche poste dal sindacato. Per la prima volta in Italia, quindi, si ferma l’interadi una multinazionale. Disagi per tutti i clienti per il terzo lunedì del mese di. La nota dei sindacati Ad annunciare losono stati i sindacati. Tra i motivi della rottura anche “la latitanza disul tavolo del delivery e l’assenza di risposte della multinazionale americana in relazione alla prosecuzione del confronto, avviato a gennaio, relativamente al personale dipendente e a quello che opera negli appalti dei servizi di logistica.manifesta, col suo comportamento ...

Advertising

petergomezblog : Amazon, in Italia primo sciopero di tutta la filiera il 22 marzo: “Colosso prenda atto che bisogna confrontarsi coi… - Agenzia_Ansa : La trattativa sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon, 'si è interrotta bru… - ilpost : Il 22 marzo in Italia ci sarà uno sciopero di tutta la filiera di distribuzione di Amazon - inpuntadisella : RT @ilpost: Il 22 marzo in Italia ci sarà uno sciopero di tutta la filiera di distribuzione di Amazon - veliamari : RT @cgilnazionale: ?? AMAZON PRIMO SCIOPERO Il 22 marzo sarà il primo sciopero nazionale della filiera #Amazon d’Italia e d’Europa. Le lav… -