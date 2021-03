La Danimarca sospende l’uso del vaccino AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) L’autorità sanitaria danese, giovedì, ha temporaneamente sospeso l’uso del vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus. Diverse segnalazioni da parte delle autorità sanitarie, avrebbero indicato “casi gravi di coaguli di sangue tra le persone vaccinate”, si legge sul sito dw.com. Sembrerebbe comunque che “al momento” l’Autorità Sanitaria abbia smesso di dire che esista un legame diretto tra il vaccino e i coaguli di sangue. Anche in altri Paesi sarebbero sorte delle preoccupazioni in merito al vaccino e alla sua efficacia. In Germania, molte delle dosi di vaccino sviluppate dall’azienda farmaceutica britannico-svedese, non vengono utilizzate a causa del timore che sia meno efficace contro le mutazioni del virus. Nella stessa Germania, a causa della mancanza di studi sugli ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) L’autorità sanitaria danese, giovedì, ha temporaneamente sospesodelcontro il Coronavirus. Diverse segnalazioni da parte delle autorità sanitarie, avrebbero indicato “casi gravi di coaguli di sangue tra le persone vaccinate”, si legge sul sito dw.com. Sembrerebbe comunque che “al momento” l’Autorità Sanitaria abbia smesso di dire che esista un legame diretto tra ile i coaguli di sangue. Anche in altri Paesi sarebbero sorte delle preoccupazioni in merito ale alla sua efficacia. In Germania, molte delle dosi disviluppate dall’azienda farmaceutica britannico-svedese, non vengono utilizzate a causa del timore che sia meno efficace contro le mutazioni del virus. Nella stessa Germania, a causa della mancanza di studi sugli ...

