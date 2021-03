La crema inglese super dietetica pronta in 10 minuti e che ha solo 65 calorie! (Di giovedì 11 marzo 2021) La crema inglese è una delizia che va benissimo per farcire altri dolci ma che si può anche gustare da sola. Alla fin fine, Infatti, una crema inglese non è altro che un fenomenale dolce al cucchiaio che non può non piacere a tutti quanti, grandi e piccoli. Golosa e delicata, è una crema che si può assaporare a colazione come a merenda e che può servire da elegante guarnizione per ogni altro dolce. Non solo è anche (relativamente) poco calorica, sicché potete gustarla senza troppo patemi anche se siete a dieta. Ma veniamo alla ricetta Gli ingredienti Per quattro persone ci vogliono: 60 grammi di rossi d’uovo (tre tuorli, più o meno); 50 grammi di panna fresca; 50 grammi di latte intero; 30 grammi di stevia o, in alternativa, 60 grammi di zucchero semolato; una mezza bacca di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 11 marzo 2021) Laè una delizia che va benissimo per farcire altri dolci ma che si può anche gustare da sola. Alla fin fine, Infatti, unanon è altro che un fenomenale dolce al cucchiaio che non può non piacere a tutti quanti, grandi e piccoli. Golosa e delicata, è unache si può assaporare a colazione come a merenda e che può servire da elegante guarnizione per ogni altro dolce. Nonè anche (relativamente) poco calorica, sicché potete gustarla senza troppo patemi anche se siete a dieta. Ma veniamo alla ricetta Gli ingredienti Per quattro persone ci vogliono: 60 grammi di rossi d’uovo (tre tuorli, più o meno); 50 grammi di panna fresca; 50 grammi di latte intero; 30 grammi di stevia o, in alternativa, 60 grammi di zucchero semolato; una mezza bacca di ...

