La Cina aumenta ancora il bilancio della Difesa

(Di giovedì 11 marzo 2021) Laha annunciato una crescita del 6,8% del budget destinato allaper il prossimo anno finanziario, che rappresenta un ulteriore aumento rispetto a quello dell’anno precedente, che era pari al 6,6%. Pechino quindi spenderà 1,35 trilioni di yuan (208,58 miliardi di dollari) per le sue forze armate – che sono in fase di InsideOver.

Advertising

LucianoBonazzi : RT @LucianoBonazzi: Cina: Il Congresso Nazionale del Popolo aumenta le spese militari a fronte delle continue provocazioni USA https://t.co… - LucianoBonazzi : Cina: Il Congresso Nazionale del Popolo aumenta le spese militari a fronte delle continue provocazioni USA - MariaPiaRagosa : RT @brunonanniclibe: IN Cina aumenta DEL 60% L'esportazione. A noi ci rimane virus. - brunonanniclibe : IN Cina aumenta DEL 60% L'esportazione. A noi ci rimane virus. - SabattiniAndrea : RT @Agenzia_Italia: La Cina avverte Hong Kong e Taiwan e aumenta le spese militari -

Ultime Notizie dalla rete : Cina aumenta

Inside Over

Pfizer Catania.la preoccupazione della Ugl per il futuro dello stabilimento catanese. " Nessuna prospettiva ... la stessa Pfizer ha deciso di limitare la produzione di Tazocin alla sola...Ma la grande sorpresa del 2020 è stata la, la maggiore responsabile delle emissioni, che ha ... e questo è positivo perché è stato dimostrato chela produttività e permette una maggiore ...Secondo un’indagine di VDMA Plastics and Rubber Machinery, la sezione dei costruttori di macchine per plastica e gomma in seno alla federazione tedesca dell’industria meccanica VDMA, tra i ...Altro che giochi elettronici, tv, telefonini, iPad, playstation. I bambini (ma anche i ragazzi e gli adulti) nel mondo, per trascorrere le ...