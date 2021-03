La campagna vaccinale segna una svolta. Ora il piano può decollare (Di giovedì 11 marzo 2021) La campagna vaccinale segna una svolta. Assicuratosi le dosi anti Covid, avendo messo mano sugli accordi con i gruppi farmaceutici e dando anche una scossa a Bruxelles, Mario Draghi, in queste ore, sta definendo la logistica per la distribuzione e la somministrazione del siero. E così nel fine settimana Palazzo Chigi dovrebbe annunciare il nuovo piano vaccini. Probabilmente, sarà lo stesso premier a darne cenno domani in occasione della sua visita al centro vaccinale di Fiumicino (Roma). Ma, intanto, avere i vaccini non dovrebbe essere più un problema. La Johnson&Johnson – dopo gli annunciati tagli – s'è impegnata per la fornitura di 200 milioni di dosi all'Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre. Di questa partita, all'Italia, nelle prossime tre settimane ne arriveranno circa ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 marzo 2021) Launa. Assicuratosi le dosi anti Covid, avendo messo mano sugli accordi con i gruppi farmaceutici e dando anche una scossa a Bruxelles, Mario Draghi, in queste ore, sta definendo la logistica per la distribuzione e la somministrazione del siero. E così nel fine settimana Palazzo Chigi dovrebbe annunciare il nuovovaccini. Probabilmente, sarà lo stesso premier a darne cenno domani in occasione della sua visita al centrodi Fiumicino (Roma). Ma, intanto, avere i vaccini non dovrebbe essere più un problema. La Johnson&Johnson – dopo gli annunciati tagli – s'è impegnata per la fornitura di 200 milioni di dosi all'Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre. Di questa partita, all'Italia, nelle prossime tre settimane ne arriveranno circa ...

