La campagna vaccinale in Romagna, quasi l'80% degli operatori sanitari potenzialmente immune (Di giovedì 11 marzo 2021) All'8 marzo sono 20.748 i flaconi di vaccini anti - covid consegnati all'Ausl Romagna. Nel dettaglio 17.010 sono della Pfizer, con sei dosi per fiala, corrispondenti a 102060 dosi; 1028 di Moderna, ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 11 marzo 2021) All'8 marzo sono 20.748 i flaconi di vaccini anti - covid consegnati all'Ausl. Nel dettaglio 17.010 sono della Pfizer, con sei dosi per fiala, corrispondenti a 102060 dosi; 1028 di Moderna, ...

Advertising

meb : Consapevoli di quanto sia complessa e impegnativa la campagna vaccinale, chiediamo a @robersperanza di aggiungere c… - meb : La campagna vaccinale procede. Dopo la nostra richiesta di ieri, una buona notizia: adesso avranno la priorità le p… - Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - Pinucci63757977 : @cheiuan Quindi non puoi saperlo nemmeno di Berlusconi. Io non mi faccio seghe mentali come chiedermi quel che tizi… - atlantidelibri : RT @_alxbw_: Perfino #Bertolaso sottolinea l'inefficienza della campagna vaccinale in #Lombardia. Siamo oltre il livello delle comiche #co… -