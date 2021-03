La campagna di vaccinazione di massa è pronta a partire Si punta alle 700 000 dosi al giorno

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il piano di Draghi e Speranza per accelerare le vaccinazioni nel nostro Paese. Da lunedì al via le vaccinazioni per gli over ’70. Da aprile il ritmo delle vaccinazioni aumenterà esponenzialmente. Tutto pronto per l’inizio delladidi. Da lunedì dovrebbero scattare le vaccinazioni degli over ’70, ma qualche dose potrebbe essere L'articolo NewNotizie.it.

Per Soren Brostroem, direttore della National Health Authority , la decisione di "stoppare" AstraZeneca in Danimarca è un punto centrale della attualedieuropea: " Siamo nel ...La compagnia punta sulladi, sperando che le restrizioni ai viaggi vengano revocate in tempo per le vacanze estive. "Fino ad allora - spiega l'azienda in una nota - i passeggeri ...Si aggrava rispetto agli ultimi giorni la situazione della pandemia in città e in provincia. Crescono i ricoveri nei reparti Covid della regione ...Oggi sono stati eseguiti 15.975 tamponi molecolari e 9.615 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,1% è risultato positivo ...