La Camera USA ha approvato l’ambizioso piano di Biden (Di giovedì 11 marzo 2021) La Camera USA ha approvato in via definitiva il piano di aiuti da 1,9 trilioni di dollari che prevede consistenti interventi finanziari per famiglie imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi aiuti della storia americana. Il pacchetto non affronta solo l’emergenza legata alla pandemia, è anche l’intervento di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) LaUSA hain via definitiva ildi aiuti da 1,9 trilioni di dollari che prevede consistenti interventi finanziari per famiglie imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi aiuti della storia americana. Il pacchetto non affronta solo l’emergenza legata alla pandemia, è anche l’intervento di

Advertising

pietro30199674 : RT @LaVeritaWeb: Era lo scorso 3 marzo, quando la Camera dei Rappresentanti ha approvato (a strettissima maggioranza) il For the people act… - Frances37499136 : RT @FedericoRampini: Sì finale della Camera alla manovra #Biden da $ 1.900 miliardi. Entro la settimana la firma del presidente. Non è più… - Euro_comunica : Usa: approvato piano di aiuti da 1900 miliardi #JoeBiden #Biden #Economia #USA #Pandemie #Corona #coronavirus… - TheItalianTimes : #Usa, varato il piano shock di #Biden da 1.900 miliardi di #aiuti #covid dopo il sì di Senato e Camera. Secondo il… - galietti82 : RT @AmbasciataUSA: L'intervento di @SecBlinken in apertura dell'audizione presso la Commissione per gli Affari Esteri della Camera dei Rapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera USA Usa, approvato piano di aiuti anti - Covid. Biden: vittoria storica ...di aiuti da 1.900 miliardi di dollari per sostenere gli americani in difficoltà a causa della pandemia di Covid - 19 e rilanciare l economia."Voglio ringraziare la presidente Nancy Pelosi e la Camera ...

Berlusconi su Sputnik: "Funziona molto bene, introduciamolo presto da noi" ... come Johnson&Johnson e Astrazeneca , è un vaccino per entrare nelle cellule usa un virus che non ... smentisce di essere stato a conoscenza dell'intesa annunciata due giorni fa dalla Camera di ...

Covid: ok definitivo Camera Usa a piano da 1900 mld - Ultima Ora Agenzia ANSA La Camera USA ha approvato l’ambizioso piano di Biden La Camera USA ha approvato in via definitiva il piano di aiuti da 1,9 trilioni di dollari voluto dal presidente Joe Biden.

Usa, approvato piano di aiuti anti-Covid. Biden: vittoria storica Roma, 11 mar. (askanews) - E' "una vittoria storica per il popolo americano". Così Joe Biden ha commentato il via libera della Camera dei Rappresentanti al piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari ...

...di aiuti da 1.900 miliardi di dollari per sostenere gli americani in difficoltà a causa della pandemia di Covid - 19 e rilanciare l economia."Voglio ringraziare la presidente Nancy Pelosi e la...... come Johnson&Johnson e Astrazeneca , è un vaccino per entrare nelle celluleun virus che non ... smentisce di essere stato a conoscenza dell'intesa annunciata due giorni fa dalladi ...La Camera USA ha approvato in via definitiva il piano di aiuti da 1,9 trilioni di dollari voluto dal presidente Joe Biden.Roma, 11 mar. (askanews) - E' "una vittoria storica per il popolo americano". Così Joe Biden ha commentato il via libera della Camera dei Rappresentanti al piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari ...