La banda di rom minorenni incubo dei turisti in metro

Tiziana Paolocci Un'organizzazione criminale pilotava i baby ladri specializzati in borseggi: 29 gli arrestati Partivano dal litorale romano per prendere d'assalto il cuore della capitale, borseggiando turisti e cittadini. Ma da ieri il centro storico sarà più sicuro. I carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno stretto il cerchio attorno a un'organizzazione criminale che reclutava e orchestrava bande di rom minorenni, che prendevano di mira chiunque incontravano nel loro cammino, facendogli sparire il portafogli. Sono sessantaquattro le persone indagate, 29 quelle arrestate in flagranza di reato e 54 i minori fermati, tutti tra gli undici e i diciassette anni, quindi non imputabili, che sono stati affidati ai genitori e sei di questi denunciati per falsa attestazione sull'identità personale.

