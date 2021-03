Kate Middleton si veste di rosa ma è cupa e William furioso risponde a Harry (Di giovedì 11 marzo 2021) Kate Middleton e William partecipano al loro primo evento pubblico in presenza dopo molto tempo. Non nascondono il disappunto per quanto è accaduto dopo l’intervista di Harry e Meghan Markle e a sorpresa il Principe rompe il silenzio ed è il primo della Famiglia Reale a replicare alle accuse del fratello. Mentre la Regina Elisabetta si è presa in carico di risolvere personalmente lo scandalo creato dalle dichiarazioni di Meghan Markle e Harry, William ha preso la parola per ribadire con fermezza e senza nascondere la stizza nei confronti del fratello minore che più volte lo ha accusato di aver tentato di rovinare i rapporto con Meghan: “La Famiglia Reale non è razzista“. Il Duca di Cambridge è il primo reale a rispondere personalmente alle accuse dei Sussex, anche se ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 marzo 2021)partecipano al loro primo evento pubblico in presenza dopo molto tempo. Non nascondono il disappunto per quanto è accaduto dopo l’intervista die Meghan Markle e a sorpresa il Principe rompe il silenzio ed è il primo della Famiglia Reale a replicare alle accuse del fratello. Mentre la Regina Elisabetta si è presa in carico di risolvere personalmente lo scandalo creato dalle dichiarazioni di Meghan Markle eha preso la parola per ribadire con fermezza e senza nascondere la stizza nei confronti del fratello minore che più volte lo ha accusato di aver tentato di rovinare i rapporto con Meghan: “La Famiglia Reale non è razzista“. Il Duca di Cambridge è il primo reale are personalmente alle accuse dei Sussex, anche se ...

