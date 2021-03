Kanye West | che non parla con Kim Kardashian «da prima del divorzio» ma il co-parenting funziona

(Di giovedì 11 marzo 2021) Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kayne West lo scorso febbraio. Ma i due, rivela Page Six, non si parlano da molto prima. Il rapper già da tempo aveva cambiato tutti i suoi numeri di telefono e aveva fatto sapere all’ex moglie che poteva contattarlo solo attraverso la sua security. Nonostante l’animosità che li divide, i due continuano ad essere uniti da quattro figli: North, 7anni, Saint, 5, Chicago, 2 e Psalm, un anno.

awkmen : RT @Y00NEASE: il famoso atteggiamento alla kanye west con la personalità di nino d'angelo - cattburglar : eu pensei no kanye west wtfjsjfkh - Y00NEASE : il famoso atteggiamento alla kanye west con la personalità di nino d'angelo - West_Not_Kanye : Andizi!!! - desperadouglas : provate a indovinare che segno è kanye west (e perchè proprio gemelli?) -

Steve Stanulis, che ha collaborato con il rapper nel 2016, vuoter il sacco sui bizzarri comportamenti dell ex di Kim Kardashian. L'ex guardia del corpo dista lavorando ad un documentario ...Una fonte racconta: "ha cambiato numero di telefono in modo che Kim Kardashian possa contattarlo solo tramite i suoi bodyguard" All'inizio erano circolati rumors che, nonostante la separazione, Kim Kardashian e ...Steve Stanulis, che ha collaborato con il rapper nel 2016, vuoterà il sacco sui bizzarri comportamenti dell’ex di Kim Kardashian.Dopo mesi molto complicati per Kanye West, dalla debacle politica a quella matrimoniale con Kim Kardashian, sembrano arrivare le prime notizie sul ...