Juventus, tegola Demiral: lesione alla coscia destra. Fuori 20 giorni (Di giovedì 11 marzo 2021) Brutte notizie quelle che arrivano in casa Juventus dopo gli esiti degli esami effettuati questa mattina da Merih Demiral al JMedical. Questo il comunicato del club bianconero: “Merih Demiral, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni”. Foto: twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Brutte notizie quelle che arrivano in casadopo gli esiti degli esami effettuati questa mattina da Merihal JMedical. Questo il comunicato del club bianconero: “Merih, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato unadi basso grado del muscolo retto femorale della. I tempi di recupero sono di circa 20”. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FMCROfficial : Tegola Juventus, arriva anche la multa per essere usciti dopo le 22 violando il coprifuoco. #JuvePorto - gringoserra78 : Ingenuo pavoletti che ora salta la prossima con la Juventus brutta tegola ?? #sampdoriacagliari - infoitsport : Juventus, altra tegola in casa bianconera: un giocatore è positivo al Covid-19 - sscalcionapoli1 : Juventus, tegola per Pirlo: Bentancur positivo al Covid-19, è in isolamento #SerieATIM - infoitsport : Juventus, altra tegola per Pirlo: Bentancur positivo al Covid - Sportmediaset -